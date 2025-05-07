Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые узнали, как классическая музыка влияет на плод в утробе матери

Chaos: классические музыкальные произведения успокаивают сердцебиение эмбриона
close
Depositphotos

Мексиканские ученые из Автономного университета штата Мехико и других научных центров выявили необычное воздействие классической музыки на развивающийся в материнской утробе плод. Исследование опубликовано в научном журнале Chaos.

В эксперименте участвовали 37 беременных женщин на третьем триместре. Через наушники, размещенные на животе, плодам проигрывали два классических произведения: «Лебедя» Камиля Сен-Санса и вальс Arpa de Oro мексиканского композитора Абундио Мартинеса. Для анализа использовались передовые математические методы, позволяющие уловить малейшие изменения в сердечном ритме.

Оказалось, что после прослушивания музыки сердечные ритмы плодов демонстрировали повышенную стабильность и предсказуемость. Особенно сильный эффект наблюдался при проигрывании мексиканской мелодии, что наводит на мысль о возможном влиянии культурных особенностей музыки.

«Мы видим, что музыка словно настраивает сердечный ритм будущего ребенка на более спокойный лад, — объяснил руководитель исследования Эрик Алонсо Абарка-Кастро.

Ученые подчеркивают, что это лишь первые шаги в данном направлении. Пока же специалисты рекомендуют будущим мамам не увлекаться целенаправленным «музыкальным воспитанием» плода, а просто наслаждаться приятными мелодиями — это в любом случае создаст благоприятную атмосферу и для ребенка, и для самой женщины.

Ранее исследователи выяснили, что бытовая химия может нарушать развитие мозга плода в утробе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами