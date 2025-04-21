Бытовая химия нарушает развитие мозга ребенка в утробе матери, узнали ученые

Группа американских ученых из Университета Эмори, Университета Северной Каролины и Колумбийского университета обнаружили тревожную связь между воздействием фталатов на беременных женщин и нарушениями метаболизма и развития мозга у их детей. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Команда проанализировала данные 420 пар «мать-ребенок». Ключевыми находками стали нарушения в синтезе нейромедиаторов: высокий уровень фталатов у матерей коррелировал с дефицитом тирозина и триптофана — критически важных соединений для развития мозга.

В результате у новорожденных наблюдались сниженные показатели обработки информации и внимания. Кроме того, изменения метаболизма могут влиять на нейроразвитие в течение жизни.

Фталаты повсеместно встречаются в пластиковой упаковке пищевых продуктов, косметике (шампуни и лаки для ногтей), бытовой химии и медицинских изделиях.

Эксперты советуют беременным избегать пластиковых контейнеров с маркировкой «3», «6» и «7», выбирать косметику без фталатов и хранить продукты в стеклянной таре. Эти меры особенно важны в первом триместре вынашивания ребенка.

Ученые продолжают долгосрочные наблюдения за участниками исследования, чтобы оценить отдаленные последствия. Результаты могут привести к пересмотру нормативов по использованию фталатов в потребительских товарах.

Ранее исследователи впервые нашли в фолликулярной жидкости женских яичниках частицы микропластика.