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Как сделать кофе полезнее, рассказал врач

Врач Дианова: существует три способа сделать кофе более полезным для здоровья

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Чтобы сделать употребление кофе более полезным для организма, нужно заменить сахар и сиропы сахарозаменителями, а молоко растительными альтернативами, также отказаться от сопровождения напитка сладостями, рассказала «Газете.Ru» врач-диетолог, гастроэнтеролог первой категории, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова.

«Часто кофе подают с добавлением сахара или сладких сиропов, что увеличивает калорийность напитка и способствует незаметному набору веса. Избыточное потребление сахара связано с риском развития диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний. Вместо сахара можно использовать натуральные подсластители (например, стевиогликозид) или просто пить черный кофе без добавок, но с полезным перекусом», – объяснила врач.

Добавление сливок или молока в кофе увеличивает содержание насыщенных жиров и трансжиров, что также неблагоприятно для здоровья сердца при чрезмерном потреблении. Кроме того, приводит к вздутию живота и диарее при непереносимости лактозы.

«Вместо сливок и молока можно использовать более питательные растительные виды «молока»: миндальное, из нута, невероятно полезное соевое и другие. Кроме того, часто кофе сопровождается сладостями или выпечкой, которые содержат много сахара, насыщенных жиров и трансжиров. Это сочетание не только увеличивает калорийность рациона, но и негативно влияет на уровень сахара в крови. Вместо них лучше выбирать конфеты со сладким белком – новая альтернатива современным конфетам с сахаром или натуральную пастилу с орехами или конфеты из сухофруктов как питательное сопровождение к кофе», – рассказала доктор.

Кроме того, врач советует ограничить количество потребляемого кофе до одной или двух чашек в день для снижения риска негативного влияния на здоровье.

Ранее врач рассказала, что даже одна банка энергетика в день в три раза превышает допустимую дозу кофеина.

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