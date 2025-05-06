Даже одна банка энергетика в день в три раза превышает допустимую дозу кофеина, рассказала врач

Безопасная доза кофеина в сутки — 150 мг. Если банка энергетика рассчитана на 130 мг кофеина на 100 мл, то в одной банке в три раза больше кофеина, чем можно употреблять взрослому человеку, рассказала «Газете.Ru» заведующая кафедрой пропедевтики внутренних болезней №2 Института клинической медицины Пироговского университета, врач-кардиолог Елена Резник.

«В энергетиках содержится разное количество кофеина. Где-то 32 миллиграмма на 100 миллилитров, где-то порядка 130 миллиграмм на тот же объем. Если банка энергетика рассчитана на 130 мг кофеина на 100 мл, то в одной банке содержится примерно 583 миллиграмма энергетика. Это огромная доза, больше, чем максимально допустимая. По статистике, очень часто люди, которые пьют энергетики, употребляют не одну банку, а сразу две. Тогда доза будет в три раза больше максимально допустимой, со всеми вытекающими последствиями», – объяснила врач.

Для подростков максимально допустимая доза – три миллиграмма кофеина на килограмм. Если вес подростка 50 килограммов, соответственно, 150 миллиграммов в сутки – это максимальная доза.

«Кроме того, в энергетиках содержится не только кофеин, но и таурин, и L-карнитин. В небольших количествах эти вещества не вредны, однако в энергетиках их часто слишком много. Допустимо порядка 400 мг таурина. А содержится на самом деле во много раз больше: 600–1080 мг. То есть практически в 1,5–2 раза больше необходимого количества. Что касается L-карнитина, то там тоже суточная доза 300 мг для взрослых, а в энергетиках зачастую содержится большее количество», – рассказала врач.

Если употребляются большие дозировки, повышается риск аритмий, повышенного давления, ишемии миокарда и другие.

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