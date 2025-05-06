Названы возможная дата и зона падения на Землю советского зонда «Космос-482»

Неисправный советский космический аппарат «Космос-482», застрявший на околоземной орбите более 50 лет, в ближайшие дни войдет в атмосферу и рухнет на Землю. Об этом сообщается в блоге SatTrackCam Leiden (STCL) специалиста по космическому мониторингу и сотрудника Делфтского университета в Нидерландах Марко Лангбрука.

Согласно расчетам, возвращение аппарата случится в промежутке между 8 и 11 мая. Наиболее вероятная дата и время падения — 10 мая в 11:37 по московскому времени.

«Космос-482» запустили в 1972 году в рамках советской программы «Венера» по исследованию Венеры. Однако из-за неисправности ракеты «Союз» зонд не смог набрать достаточной скорости, чтобы достичь Венеры, вместо этого перейдя на эллиптическую орбиту вокруг Земли.

Вскоре после неудачного пуска «Космос 482» развалился на несколько частей. Основная часть аппарата вошла в атмосферу Земли 5 мая 1981 года, в то время как спускаемый аппарат оставался на орбите почти 53 года.

Поскольку «Космос 482» предназначался для посадки на Венеру, конструкция обладает высокой прочностью и почти наверняка не сгорит в атмосфере Земли. Масса аппарата составляет 495 кг, что делает его потенциально опасным объектом.

Однако точное место падения станции пока неизвестно: зона возможного приземления охватывает все пространство между 52° северной и 52° южной широты. Это включает большую часть США, Европы, Азии, Южной Америки, Африки и Австралии.

В эту зону попадают 90% мегаполисов мира, включая почти все города с населением свыше 5 млн человек. Вероятность падения обломков в океан или малонаселенные районы остается высокой, но теоретически угроза (хотя и минимальная) существует для Нью-Йорка, Шанхая, Каира, Сиднея и других крупных центров.

Несмотря на тревожные прогнозы, вероятность того, что зонд причинит вред, крайне мала. 71% поверхности Земли покрыт водой, и, скорее всего, аппарат упадет в океан.

Ранее стало известно о падении на Землю аппарата «Космос-482».