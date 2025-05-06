Назван худший тип продуктов для завтрака

Употребление на завтрак конфет, печенья и других сладостей может стать причиной проблем со здоровьем — об этом заявил кардиолог Хосе Абельян в интервью испанскому изданию La Razon. По его словам, утренний прием пищи задает «метаболический тон» на весь день, и от его качества напрямую зависит самочувствие человека.

Абельян подчеркнул, что большинство сладких продуктов — это ультраобработанная пища, которая искажает механизмы насыщения и усиливает аппетит, способствуя перееданию. При этом они почти не содержат необходимых организму с утра веществ — витаминов, минералов, белков, полезных жиров и сложных углеводов.

Кроме того, резкие скачки глюкозы в крови после сладкого завтрака могут привести к набору веса, повышению риска сердечно-сосудистых заболеваний и ослаблению иммунной системы.

Тем не менее, кардиолог не призывает полностью отказываться от сладостей.

«Проблема не в том, чтобы съесть печенье время от времени, а в том, чтобы регулярно заменять полноценный завтрак такой пищей», — подчеркнул он.

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