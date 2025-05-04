У популярного заменителя сахара нашли опасное свойство

Ученые из Колорадского университета установили, что эритрит, широко используемый «диетический» заменитель сахара, может ухудшать здоровье кровеносных сосудов, нарушая способность мозга вырабатывать критически важное соединение. Об этом сообщается на сайте Американского физиологического общества (American Physiological Society, APS).

Эритрит содержится во многих продуктах без сахара — от энергетиков до протеиновых батончиков. Этот подсластитель завоевал популярность благодаря низкому содержанию калорий и слабому влиянию на уровни глюкозы и инсулина. Однако у этого заменителя сахара обнаруживали и опасные свойства — ученые уже связывали потребление эритрита с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, включая инсульт.

В ходе эксперимента на мышах исследователи воздействовали эритритом на эндотелиальные клетки — клетки, выстилающие мелкие сосуды мозга. Выяснилось, что даже дозы, эквивалентные одной порции напитка для человека, усиливали окислительный (клеточный) стресс и снижали выработку оксида азота — вещества, необходимого для расширения сосудов и нормального кровотока. Нарушение этого процесса может увеличить риск сердечных приступов и инсультов.

«Несмотря на репутацию безопасного подсластителя, влияние эритрита на сосудистое здоровье требует дополнительного изучения», — отметил Оберн Берри, первый автор исследования. Он призвал следить за количеством эритрита в ежедневном рационе.

Ранее был раскрыт фактор, разрушающий сердце уже в подростковом возрасте.