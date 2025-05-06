Астрономы раскрыли тайну рождения гигантских звезд

Международная группа астрономов открыла механизм формирования огромных звезд, которые затем превращаются в сверхновые. Исследование опубликовано в научном журнале Astronomy & Astrophysics (A&A).

Команда изучила молодое светило HW2 в созвездии Цефей А в 2300 световых годах от Земли. Эта звезда уже достигла 16 солнечных масс.

Как показали наблюдения с помощью радиотелескопов Очень большая антенная решетка в США, HW2 окружена аккреционным диском из горячего аммиака радиусом 200–700 астрономических единиц (30–105 млрд км).

Этот мощный газовый поток падает на звезду со скоростью 0,002 солнечной массы в год, что стало рекордным показателем для подобных объектов. Для сравнения, 0,002 солнечной массы составляет 3,98 секстиллиона тонн — в 6,7 млрд раз больше массы Земли.

«Мы получили прямое доказательство, что массивные звезды могут формироваться через дисковую аккрецию», — заявил руководитель исследования доктор Альберто Санна.

Анализ выявил асимметрию диска, указывающую на внешние газовые потоки, которые подпитывают его свежим материалом. Это объясняет, как звезда продолжает расти, несмотря на огромную массу. Компьютерное моделирование идеально совпало с наблюдениями, показав баланс между гравитационным коллапсом и вращением.

Открытие ставит точку в дискуссиях о природе HW2, доказывая, что аккреционные диски способны поддерживать формирование даже самых массивных звезд.

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