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Астрономы разгадали секрет «перелома» гигантской космической «кости» в Млечном Пути

MNRAS: газопылевой шлейф в центре Млечного Пути оказался перебит пульсаром
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NASA

Международная группа ученых из США, Австралии и Канады обнаружила, что гигантская газо-пылевая структура в центре нашей галактики, напоминающая змею или кость, была «сломана» стремительным пульсаром. Исследование опубликовано в научном журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Загадочный объект G359.13-0.20, протяженностью 230 световых лет, является одной из самых крупных магнитных структур Млечного Пути. Новые данные показали, что в месте его разрыва находится компактный источник рентгеновского и радиоизлучения — вероятно, нейтронная звезда, движущаяся со скоростью 1-2 млн миль в час.

«Это как если бы пуля пробила кость. Пульсар не только оставил после себя рентгеновский след, но и исказил магнитное поле всей структуры», — объяснили исследователи.

Дополнительное излучение может исходить от частиц антиматерии (позитронов), разогнанных до высоких энергий.

Объект расположен в 26 тыс. световых лет от Земли, недалеко от галактического центра. Его изучение помогает понять динамику экстремальных космических процессов, происходящих в самых плотных областях Млечного Пути.

Ранее астрономы обнаружили колоссальную космическую структуру, чьи размеры в восемь раз превысили теоретически возможный предел.

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