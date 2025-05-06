Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые рассказали, может ли деревянная ложка действительно предотвратить закипание воды

Conversation: деревянная ложка помогает предотвратить закипание воды в кастрюле
close
Shutterstock/Gorloff-KV

Каждому знакома ситуация: на секунду отвлекаешься, и вот уже кипящая вода из-под спагетти заливает всю плиту. Чтобы этого избежать, соцсети давно советуют простое решение — положить деревянную ложку поперек кастрюли. Но действительно ли это работает? Ответ — да, но не надолго. Как объясняют ученые, эффект ложки временный и имеет научное обоснование. Об этом сообщает портал The Conversation.

Когда мы кипятим обычную воду, она редко «убегает». Проблема начинается, когда в воду добавляют продукты — макароны, рис, молоко или овсянку. Все дело в углеводах и белках, особенно в крахмале и казеине, которые превращают пузыри в горячую липкую пену. Эти вещества покрывают пузырьки, образуя вязкий гель, который поднимается вверх и переливается через край.

Деревянная ложка действительно помогает — но только в начале. Она действует как преграда: охлаждает поверхность, а ее пористая структура способствует разрушению пузырей. Однако по мере нагрева ложка теряет эти свойства — становится влажной, горячей и перестает «тушить» пузыри.

Так что трюк с ложкой — временная мера. Лучшее решение, по мнению специалистов, — использовать более крупную кастрюлю, снижать температуру и не оставлять кухню без присмотра.

Ранее в Индии создали дешевый инструмент для обнаружения мышьяка в воде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами