Ученые рассказали, может ли деревянная ложка действительно предотвратить закипание воды

Каждому знакома ситуация: на секунду отвлекаешься, и вот уже кипящая вода из-под спагетти заливает всю плиту. Чтобы этого избежать, соцсети давно советуют простое решение — положить деревянную ложку поперек кастрюли. Но действительно ли это работает? Ответ — да, но не надолго. Как объясняют ученые, эффект ложки временный и имеет научное обоснование. Об этом сообщает портал The Conversation.

Когда мы кипятим обычную воду, она редко «убегает». Проблема начинается, когда в воду добавляют продукты — макароны, рис, молоко или овсянку. Все дело в углеводах и белках, особенно в крахмале и казеине, которые превращают пузыри в горячую липкую пену. Эти вещества покрывают пузырьки, образуя вязкий гель, который поднимается вверх и переливается через край.

Деревянная ложка действительно помогает — но только в начале. Она действует как преграда: охлаждает поверхность, а ее пористая структура способствует разрушению пузырей. Однако по мере нагрева ложка теряет эти свойства — становится влажной, горячей и перестает «тушить» пузыри.

Так что трюк с ложкой — временная мера. Лучшее решение, по мнению специалистов, — использовать более крупную кастрюлю, снижать температуру и не оставлять кухню без присмотра.

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