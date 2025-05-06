В Индии создали дешевый инструмент для обнаружения мышьяка в воде

Исследователи из Индийского технологического института в Джодхпуре создали инновационное устройство для экспресс-диагностики загрязнения воды мышьяком — одного из самых опасных и труднообнаружимых ядов. Работа опубликована в журнале Nanotechnology.

Разработка представляет собой недорогой мобильный сенсор, способный обнаруживать мышьяк на месте, без необходимости использования громоздкого лабораторного оборудования или привлечения специалистов. Это особенно важно для отдаленных и малообеспеченных регионов, где доступ к безопасной питьевой воде остается одной из главных проблем здравоохранения.

Мышьяк в питьевой воде может вызывать серьезные заболевания, включая рак кожи и поражения внутренних органов, даже при минимальных концентрациях. По оценкам экспертов, около 43 тысяч смертей ежегодно связано с хроническим воздействием мышьяка.

Традиционные методы анализа, такие как спектроскопия и электрохимические измерения, требуют сложной и дорогой аппаратуры. Новое устройство решает эту проблему, позволяя быстро и точно определять концентрацию мышьяка до 0,90 части на миллиард всего за 3,2 секунды.

По словам ведущего автора исследования, Махеша Кумара, команда постаралась сделать устройство максимально простым и удобным: «Мы специально разработали сенсор так, чтобы им могли пользоваться даже люди в самых отдаленных районах. Подключив его к плате и модулю Arduino для передачи данных в реальном времени, мы создали портативное решение для мониторинга качества воды».

Ученые надеются, что их изобретение поможет спасти тысячи жизней, предотвращая болезни, вызванные отравлением мышьяком, и обеспечит более безопасную питьевую воду для всех.

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