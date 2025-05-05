Ученые раскрыли тайны самого загадочного типа экзопланет

Американские астрономы с помощью космического телескопа Джеймс Уэбб впервые подробно изучили атмосферу загадочной экзопланеты TOI-421 b — представителя самого распространенного типа планет за пределами Солнечной системы: суб-Нептунов. Это открытие может изменить наши представления об их составе и происхождении. Работа опубликована в журнале The Astrophysical Journal Letters (AJL).

Суб-Нептуны — небольшие газовые планеты, немного больше Земли, но гораздо меньше газовых гигантов вроде Юпитера. Они широко распространены в нашей галактике, но до сих пор оставались плохо изученными из-за своей тусклой и часто затуманенной атмосферной оболочки.

TOI-421 b — горячая суб-Нептуновая планета, расположенная примерно в 244 световых годах от Земли в созвездии Зайца. Она вращается очень близко к звезде, из-за чего температура на ней достигает 730 °C. Эта высокая температура, по мнению ученых, мешает образованию атмосферной дымки, которая раньше затрудняла изучение подобных планет. И действительно, данные, полученные спектрографами телескопа, показали: атмосфера планеты прозрачна и богата водородом, водяным паром, а также, возможно, содержит диоксид серы и угарный газ.

«Я ждала этого момента всю свою карьеру», — отметила исследовательница Элиза Кемптон из Университета Мэриленда, руководитель проекта. — «Мы наконец можем по-настоящему понять, из чего состоят эти планеты и почему ничего подобного нет в нашей Солнечной системе».

Неожиданностью стало отсутствие метана и углекислого газа, а также преобладание легкого водорода — состава, характерного скорее для звезды, чем для типичных суб-Нептунов. Это может означать, что TOI-421 b сформировалась по другому сценарию, чем ее «туманные» собратья.

«Это окно в совершенно иной класс планет», — пояснила Кемптон.

Исследователи теперь планируют наблюдать за другими горячими суб-Нептунами, чтобы понять, уникальна ли TOI-421 b.

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