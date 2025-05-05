Древние китайские стихи помогли ученым раскрыть тайны исчезновения уникального дельфина

Международная команда ученых выяснила, как ареал уникального дельфина без плавников из реки Янцзы изменялся за последние 1400 лет. Для этого исследователи использовали старинные китайские стихи, в которых упоминался этот редкий вид. Оказалось, что его ареал сократился на 65%, и наибольшее сокращение произошло за последний век. Работа опубликована в журнале Current Biology (CB).

Дельфин без плавников, который живет только в реке Янцзы, известен своей харизматичной внешностью — он выглядит так, будто всегда улыбается. Этот вид когда-то населял всю реку, но теперь его популяция резко уменьшилась. Ученые использовали более 700 китайских стихотворений, написанных начиная с 618 года, чтобы проследить, как менялся ареал дельфина с течением времени.

Стихи, написанные поэтами разных эпох, в том числе во времена династий Мин и Цин, описывают повадки этих дельфинов и указывают на то, что раньше они были распространены не только в реке, но и в ее притоках и озерах. Однако с двадцатого века их численность значительно сократилась, особенно из-за строительства дамб, которые ограничили их движение по реке и ее притокам.

По словам исследователей, стихи помогли не только понять, как менялся ареал дельфинов, но и напомнить о важности сохранения природы, ведь в них выражено уважение к животным и природе, свойственное китайской культуре.

Ученые надеются, что их работа вдохновит других исследователей использовать древние источники для изучения природных изменений и поможет в охране природы в будущем.

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