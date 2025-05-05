Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Древние китайские стихи помогли ученым раскрыть тайны исчезновения уникального дельфина

CB: древние стихи раскрыли причину исчезновения дельфинов из реки Янцзы

Международная команда ученых выяснила, как ареал уникального дельфина без плавников из реки Янцзы изменялся за последние 1400 лет. Для этого исследователи использовали старинные китайские стихи, в которых упоминался этот редкий вид. Оказалось, что его ареал сократился на 65%, и наибольшее сокращение произошло за последний век. Работа опубликована в журнале Current Biology (CB).

Дельфин без плавников, который живет только в реке Янцзы, известен своей харизматичной внешностью — он выглядит так, будто всегда улыбается. Этот вид когда-то населял всю реку, но теперь его популяция резко уменьшилась. Ученые использовали более 700 китайских стихотворений, написанных начиная с 618 года, чтобы проследить, как менялся ареал дельфина с течением времени.

Стихи, написанные поэтами разных эпох, в том числе во времена династий Мин и Цин, описывают повадки этих дельфинов и указывают на то, что раньше они были распространены не только в реке, но и в ее притоках и озерах. Однако с двадцатого века их численность значительно сократилась, особенно из-за строительства дамб, которые ограничили их движение по реке и ее притокам.

По словам исследователей, стихи помогли не только понять, как менялся ареал дельфинов, но и напомнить о важности сохранения природы, ведь в них выражено уважение к животным и природе, свойственное китайской культуре.

Ученые надеются, что их работа вдохновит других исследователей использовать древние источники для изучения природных изменений и поможет в охране природы в будущем.

Ранее ученые выяснили, безопасны ли поцелуи для людей с непереносимостью глютена.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами