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Ученый рассказал о процессе переворачивания магнитных полюсов Земли в настоящее время

Геолог Пасенко: магнитные полюса Земли могли начать меняться местами
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Stack Exchange

Магнитные полюса Земли могли начать процесс инверсии, то есть изменения направления магнитного поля (замена Южного полюса на Северный и наоборот), рассказал в интервью «Газете.Ru» ведущий научный сотрудник лаборатории главного геомагнитного поля и петромагнетизма Института Физики Земли РАН Александр Пасенко.

Сейчас Северный полюс движется в сторону Сибири, которую он достигнет к 2050 году. Магнитные полюса всегда находятся в движении, поэтому такой дрейф нормален, тем не менее некоторые ученые считают, что он может свидетельствовать о начале инверсии (переворачивания) магнитных полюсов.

«В истории Земли зафиксированы случаи, когда магнитный полюс начал смещаться из северных широт к экватору, а затем возвращался обратно. Полюс мог пересечь экватор и даже дойти до южных умеренных широт, а затем быстро вернуться обратно. Такие события называются геомагнитными экскурсами. Последний надежно установленный экскурс произошел около 41 тысячи лет назад. Известно, что последняя инверсия, произошедшая примерно 780 тысяч лет назад, началась с ослабления магнитного поля. Затем последовал переворот, после которого напряженность поля начала восстанавливаться», — рассказал ученый.

На сегодняшний день нет точной модели, объясняющей этот процесс.

Подробнее о том, почему может случиться инверсия, сколько лет займет и может ли обернуться катастрофой для человечества – в интервью Пасенко «Газете.Ru».

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