Раскрыт секрет здоровья животных-долгожителей

Ученые Университета имени Бар-Илана и Хайфского университета (Израиль) выяснили, что особые химические изменения белков помогают долгоживущим животным, таким как киты, сохранять здоровье до глубокой старости. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom).

В рамках исследования были проанализированы белки 107 видов млекопитающих, от грызунов до китов-долгожителей. Разброс в продолжительности жизни у этих видов составляет более ста раз, что сделало их идеальной комплексной моделью для изучения механизмов здорового старения. Основным инструментом работы стала вычислительная система PHARAOH. Она позволила сопоставить химические модификации белков с продолжительностью жизни животных.

Речь идет о посттрансляционных модификациях — химических изменениях, которые происходят после синтеза белка и регулируют множество процессов в клетках. Выяснилось, что определенные типы таких модификаций, в частности ацетилирование, гораздо чаще встречаются у видов, известных своей продолжительной и здоровой жизнью.

В частности, это касается крупных млекопитающих, таких как киты, чей организм, несмотря на огромное количество клеток, в меньшей степени подвержен онкологическим заболеваниям. Обнаруженные изменения в белках, вероятно, помогают этим животным защищаться от мутаций и старения на клеточном уровне.

По словам профессора Хаима Коэна, директора Центра изучения здорового долголетия человека, эти результаты открывают путь к разработке терапий, способных имитировать естественные защитные механизмы, закрепившиеся в ходе эволюции. Изучение таких белковых модификаций может приблизить науку к созданию методов профилактики возрастных болезней и продлению активного долголетия.

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