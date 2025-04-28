Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы продукты, увеличивающие риск преждевременной смерти

AJPM: ультрапереработанные продукты повышают риск преждевременной смерти
close
Depositphotos

Международная команда ученых выяснила: чем выше доля ультрапереработанных продуктов (УПП) в рационе, тем выше риск преждевременной смерти. Работа опубликована в журнале American Journal of Preventive Medicine (AJPM).

Ультрапереработанные продукты — это готовые к употреблению или разогреву промышленные продукты, содержащие ингредиенты, полученные из сырья путем глубокой переработки или синтезированные в лабораториях. В их состав входят искусственные красители, ароматизаторы, эмульгаторы и другие добавки, тогда как цельные продукты практически отсутствуют. Такие продукты постепенно вытесняют традиционные блюда, приготовленные из свежих ингредиентов.

«УПП вредят организму не только из-за высокого содержания соли, трансжиров и сахара. Изменения в структуре пищи в процессе глубокой переработки и добавление искусственных компонентов также наносят ущерб здоровью», — объяснил руководитель исследования доктор Эдуарду Аугусту Фернандес Нилсон.

В странах с низким потреблением УПП (например, в Колумбии) такие продукты составляют около 15% рациона, тогда как в США — более 50%. В 2018 году только в США употребление ультрапереработанных продуктов было связано с 124 тысячами преждевременных смертей. По оценкам, доля преждевременных смертей, связанных с употреблением УПП, варьируется от 4% в странах с низким потреблением до почти 14% в странах с самым высоким уровнем потребления.

Ранее исследования концентрировались на отдельных вредных компонентах пищи, а новая работа впервые оценила влияние общей доли УПП в питании на риск смерти от любых причин. Анализ показал, что каждые дополнительные 10% калорий из УПП увеличивают риск смерти на 3%.

Исследователи установили,что высокое потребление УПП связано с 32 различными заболеваниями, включая сердечно-сосудистые болезни, ожирение, диабет, некоторые виды рака и депрессию. Особенно ученых встревожил рост потребления таких продуктов в странах с низким и средним уровнем дохода, где раньше преобладали традиционные рационы.

«Необходимо срочно принять меры для сокращения потребления ультрапереработанных продуктов и поддерживать традиционные модели питания, основанные на свежих и минимально переработанных продуктах», — подчеркнул доктор Нилсон.

Ранее ученые создали растительный аналог морепродуктов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами