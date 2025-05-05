Россиянам объяснили, когда искать в небе Майские Аквариды

Метеорный поток эта-Аквариды (Майские Аквариды) будет наиболее активен в ночь на вторник, 6 мая. Об этом рассказали ТАСС в Московском планетарии.

Там отметили, что при ясной погоде можно будет заметить в небе быстрые и яркие метеоры-вспышки. Они будут оставлять длинные следы.

«Наблюдать метеоры лучше всего в предрассветные часы (с 2:00 до 4:00 мск) вдали от городских огней», — посоветовали в планетарии.

Астрономы уточнили, что в средних широтах вспышки на небе будут видны невысоко над юго-восточным горизонтом, а заметнее всего метеорный поток будет в Южном полушарии.

Эта-Аквариды — быстрые метеоры, влетающие в атмосферу Земли со скоростью 66 км/сек. Они имеют белый цвет и часто оставляют следы на небе. Это происходит, когда пылевые частицы сгорают в атмосфере планеты. Свое название звездопад получил по созвездию, в котором находится точка, из которой «вылетают» метеоры. Она расположена в созвездии Водолей (по латыни Aquarius).

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