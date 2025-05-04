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Названа приправа, способная бороться с воспалением в организме

Nutrients: куркумин может бороться с воспалением в организме
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Photoongraphy/Shutterstock/FOTODOM

Исследователи из Флорентийского университета и Римского университета Ла Сапиенца установили, что куркумин — активный компонент куркумы — может бороться с воспалением в организме и укреплять здоровье кишечника. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

Согласно данным работы, несмотря на низкую растворимость в воде и ограниченную биодоступность, куркумин стабилен в кислой среде желудка. Кроме того, определенные кишечные бактерии могут преобразовывать его в активные метаболиты, обладающие выраженным терапевтическим эффектом.

Авторы исследования отмечают, что куркумин может быть эффективным при лечении хронических воспалений, особенно связанных с ожирением. Он снижает активность сигнального пути NF-κB — ключевого механизма воспалительных процессов в жировой и иммунной тканях. Параллельно куркумин активирует путь NRF2, отвечающий за антиоксидантную защиту организма.

Также выяснилось, что вещество не только положительно влияет на пищеварение, укрепляя барьерную функцию кишечника, но и снижает системное воспаление. Это свойство делает его перспективным кандидатом для использования при нейродегенеративных заболеваниях, включая болезнь Альцгеймера.

Ученые подчеркивают: куркумин может стать безопасным природным дополнением к лечению хронических воспалительных заболеваний, особенно при сочетании с изменением образа жизни. Однако он не должен рассматриваться как замена здоровому питанию и физической активности.

Ранее была названа специя, несовместимая с лекарствами.

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