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Названа специя, несовместимая с лекарствами

Daily Mail: корица влияет на усвоение 47 лекарственных препаратов
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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Злоупотребление корицей может привести к быстрому выведению рецептурных препаратов из организма и снижению их эффективности. Об этом рассказал Шабана Хан — главный ученый Национального центра исследований природных продуктов Университета Миссисипи. Слова эксперта приводит издание Daily Mail.

По словам ученого, корица является распространенным ингредиентом многих блюд и напитков — от кофе до супа. Однако с этой специей стоит быть осторожным людям, которые на постоянной основе принимают какие-либо медикаменты. Известно, что корица влияет на усвоение по меньшей мере 47 препаратов. В их число входят лекарства от диабета, артрита, астмы, ВИЧ, СПИДа или депрессии.

Хан объяснил, что в корице содержится соединение под названием «коричный альдегид», которое придает специи уникальный вкус и запах. Оно также активирует рецепторы, которые «заставляют» организм гораздо быстрее перерабатывать лекарства, что может снижать их эффективность.

Ученые из Университета Миссисипи также обнаружили, что корица также содержит большое количество кумарина, который разжижает кровь. Злоупотребление этой специей может грозить кровотечением людям, которые уже принимают препараты для разжижения крови, известные как антикоагулянты.

Исследователи предполагают, что корица может взаимодействовать с гораздо более широким спектром лекарств. Однако для подтверждения необходимы дальнейшие эксперименты.

Ранее у двух популярных лекарств от диабета нашли неожиданный эффект.

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