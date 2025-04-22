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«Протекающие мусорные баки» клеток вызывают болезнь Паркинсона, выяснили ученые

NCB: мутации в лизосомах клеток вызывают нейродегенеративное заболевание
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WEHI

Американские ученые из Йельского университета обнаружили, как мутации в гене VPS13C нарушают работу лизосом — клеточных «мусорных баков» — что может приводить к развитию семейных форм болезни Паркинсона. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Cell Biology (NCB).

Лизосомы представляют собой клеточные органеллы, накапливающие, расщепляющие и перерабатывающие отходы. Лизосомальная дисфункция может привести к утечке токсичных веществ в клетки мозга.

Команда выяснила, что VPS13C кодирует белок, который восстанавливает поврежденные лизосомы, перенося липиды из эндоплазматического ретикулума. При мутациях в этом гене органеллы начинают «протекать», выбрасывая токсичные вещества в нейроны. Это губит клетки мозга.

В ходе эксперимента ученые удалили ген VPS13C из клеток и наблюдали их реакцию на повреждение лизосом. Оказалось, что в норме белок VPS13C быстро «ремонтирует» мембраны лизосом, но при мутациях эта функция нарушается.

Открытие приближает науку к созданию препаратов, способных защитить лизосомы и остановить нейродегенерацию на ранних этапах.

Ранее ученые нашли скрытый механизм развития болезни Паркинсона.

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