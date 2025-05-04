Миллионам людей угрожают грибковые инфекции из-за изменений климата

Международная команда ученых установила, что потепление климата способствует распространению опасных грибков. Повышение температуры помогает патогенным грибкам адаптироваться к условиям человеческого организма и осваивать новые территории, увеличивая риск смертельного инфицирования. Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet.

Согласно исследованию, изменение климата не только способствует появлению новых патогенных видов, но и усиливает выживаемость уже известных грибков при температуре тела человека.

Ученые предупреждают: потепление и экстремальные погодные явления — такие как засухи, наводнения, тайфуны и лесные пожары — способствуют транспортировке спор грибков на большие расстояния и помогают им захватывать территории, ранее считавшиеся непригодными для жизни.

Особенно уязвимыми становятся регионы с чередованием высокой влажности и жары. Например, в западной части США к 2100 году ареал распространения вызывающей тяжелую инфекцию «лихорадки долины» может увеличиться более чем в два раза.

Грибковые инфекции уже сейчас ежегодно уносят около 2,5 миллионов жизней, и эксперты опасаются, что эти цифры будут расти. Медики также отмечают тревожную тенденцию: ранее редкие инвазивные грибковые заболевания все чаще диагностируются у пациентов с ослабленным иммунитетом — например, у онкологических больных или людей, перенёсших трансплантацию.

Ранее в США предупредили об угрожающем миру опасном грибке.