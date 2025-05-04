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В США предупредили об угрожающем миру опасном грибке

FT: грибок Aspergillus начнет угрожать миллионам людей из-за изменения климата
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CABI/phys.org

Грибок Aspergillus начнет угрожать здоровью миллионов людей из-за изменений климата, которые способствуют его размножению. Об этом пишет американская газета Financial Times (FT).

В материале утверждается, что грибок этого вида ежегодно заражает миллионы людей. По мнению ученых, к 2100 году грибок может распространиться на 77% новых территорий, если страны продолжат использовать ископаемое топливо.

Кроме того, повышение температуры позволяет увеличить географию потенциально опасных для жизни патогенов, в том числе грибковых инфекций, которые устойчивы к медикаментам, указали эксперты.

Ученые утверждают, что в настоящее время мир приблизился к «переломному моменту» в распространении опасных патогенов, напоминая, что к настоящему времени порядка 90% видов грибов еще не изучены.

Среди прочего FT указывает, что летальный исход от инвазивных грибковых инфекций наступает в порядка 3,8 миллиона случаев каждый год. Особенно опасен аспергиллез для людей с ослабленным иммунитетом.

До этого журнал журнал Nature опубликовал материал, в котором указал, что популярный сериал «Одни из нас» выходит с новым сезоном 13 апреля, и теперь стал опасно реалистичен: трейлер намекает, что грибок кордицепс заражает людей через споры в воздухе, а не с помощью щупалец — именно так происходит в природе. Кроме того, в сериале грибок становится опасным для человека из-за глобального потепления — это тоже не фантастика.

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