Раскрыт фактор, разрушающий сердце уже в подростковом возрасте

Группа ученых из Университета Восточной Финляндии выявила тревожную связь между повышенным уровнем глюкозы и ранним повреждением сердечной мышцы. Оказалось, что преддиабетическое состояние в юном возрасте в несколько раз увеличивает риск сердечных патологий после достижения 20 лет. Исследование опубликовано в научном журнале Diabetes Care.

Команда проанализировала данные 1595 подростков и обнаружила, что к 24 годам у 26,9% участников зафиксирован преддиабетический уровень сахара ≥5,6 ммоль/л (против 6,2% в 17 лет).

Гипертрофия левого желудочка была выявлена у 7,1% молодых людей (втрое чаще, чем в подростковом возрасте).

У женщин высокий сахар вызывает увеличение массы сердца в пять раз быстрее, чем у мужчин.

«Поздний подростковый возраст — критический период, когда даже у внешне здоровых молодых людей начинается необратимое повреждение сердца», — предупредил руководитель исследования Эндрю Агбаже.

Ученые отметили, что проблема поддается профилактике: две трети негативных эффектов нивелируются контролем веса и физической активностью.

Ранее исследователи выяснили, почему молодых людей все чаще настигает инсульт.