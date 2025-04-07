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Изменения климата сделали сценарий популярного сериала пугающе реалистичным

Nature: популярный сериал «Одни из нас» оказался опасно близок к реальности
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HBO

Популярный сериал «Одни из нас» выходит с новым сезоном 13 апреля, и теперь стал опасно реалистичен: трейлер намекает, что грибок кордицепс заражает людей через споры в воздухе, а не с помощью щупалец — именно так происходит в природе. Работа опубликована в журнале Nature.

«Грибы обожают производить споры», — отметил микробиолог и профессор Джим Кронстад из Университета Британской Колумбии. — «В реальности грибок кордицепс поражает мозг муравьев, заставляя их взбираться на высокие ветки. Затем гриб прорастает сквозь голову насекомого и распространяет споры, осыпая ими лесную подстилку».

Многие патогенные грибы, в том числе Cryptococcus neoformans, вызывающий менингит у человека, действительно передаются через вдыхание спор. Кроме того, в сериале грибок становится опасным для человека из-за глобального потепления — это тоже не фантастика.

В новой работе исследователи выяснили, что изменение климата может способствовать распространению опасных грибков, таких как Coccidioides (возбудитель лихорадки долин) и Candida auris — грибка, устойчивого ко многим противогрибковым препаратам, активно поражающего пациентов в больницах.

Ученые также напомнили о недавнем открытии нового грибка Rhodosporidiobolus fluvialis у человека — ранее он встречался только в окружающей среде.

Однако, по мнению авторов работы, грибы — это не только опасность. Они играют важную роль в разложении органики, поглощении углерода и даже в технологиях: из грибов делают легкие и прочные материалы, пригодные в том числе для космоса.

«Грибы невероятно важны. То, что они делают для человечества, — это феноменально», — подытожил Кронстад.

Ранее ученые назвали заболевание, в разы увеличивающее риск развития деменции.

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