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Ученые разработали универсальное противоядие от яда самых смертоносных змей мира

Cell: разработан антидот от яда кобр, мамб, тайпанов и крайтов
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Shutterstock

Американские ученые из компании Centivax и Национальных институтов здоровья создали противоядие широкого спектра действия, способное нейтрализовать яды самых опасных змей мира. Исследование опубликовано в научном журнале Cell.

Ключом к открытию стал американец Тим Фриде, который в течение 18 лет сознательно подвергал себя укусам 16 видов смертельно опасных змей. Его организм выработал особые антитела, нейтрализующие нейротоксины разных видов.

Ученые выделили два наиболее эффективных антитела (LNX-D09 и SNX-B03) и дополнили их малой молекулой вареспладиба — экспериментального препарата, изначально разрабатывавшегося для лечения воспалительных заболеваний.

Для создания противоядия команда сначала создала испытательную панель с 19 змеями первой и второй категории по классификации Всемирной организации здравоохранения из семейства аспидов, включающего примерно половину всех ядовитых видов, включая коралловых змей, мамб, кобр, тайпанов и крайтов.

Тесты на мышах показали, что средство обеспечило полную защиту от 13 из 19 видов аспидовых змей (в том числе — черной мамбы и королевской кобры), а также частично нейтрализовали остальные шесть видов.

Следующий этап — испытания лекарства на собаках в Австралии, где ежегодно фиксируются тысячи случаев укусов. Параллельно ведется работа над противоядием против гадюковых змей.

Ранее ученые создали антидот от яда одного из самых опасных пауков в мире.

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