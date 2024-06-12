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Ученые создали новый тип антидота от яда одного из самых опасных пауков в мире

FI: новое противоядие нейтрализует альфа-латротоксин пауков вида черная вдова

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Shutterstock

Немецкие ученые из Технического университета Брауншвейга разработали новый тип противоядия от укусов европейской разновидности паука-черной вдовы, обладающего одним из самых сильных ядов среди всех паукообразных. Исследование опубликовано в научном журнале Frontiers in Immunology (FI).

Европейские черные вдовы впрыскивают жертвам мощный нейротоксин, называемый альфа-латротоксином. Вещество поражает нервную и лимфатическую системы организма, и может вызвать состояние латродектизма, при котором пациенты испытывают сильные боли во всем теле и тошноту. Хотя укусы черной вдовы редко приводят к летальному исходу, болезненное состояние может длиться несколько дней.

Существующий антидот от яда черной вдовы основан на антителах лошадей. В некоторых случаях использование этого лекарства может вызывать опасные для жизни аллергические реакции из-за отторжения иммунной системой человека белков животного.

В новом исследовании команда протестировала в лаборатории более 10 млрд антител, чтобы определить, способны ли они связывать и нейтрализовывать альфа-латротоксин. Ученые нашли 45 человеческих антител, включая белок под названием MRU44-4-A1, который показал «исключительно высокий» уровень подавления яда.

Поскольку новые антитела содержат составные части, уникальные для человека, они не вызовут опасных иммунных реакций, отметили исследователи.

Ранее ученые нашли белок-противоядие от яда гремучей змеи.

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