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Ученые научились делать парики и текстиль из банановых отходов

SciDev: волокно из банановых отходов оказалось альтернативой хлопку
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Depositphotos

Угандийские ученые из Университета Буситема разработали технологию переработки отходов с банановых плантаций в текстильные волокна, накладные волосы и гигиенические продукты. О разработке сообщает портал SciDev.net.

Традиционно угандийские фермеры оставляли псевдостебли бананов разлагаться в качестве удобрения. Теперь специалисты создали метод смягчения жестких природных волокон, сделав их пригодными для прядения.

Лучшие результаты показал местный сорт Kayinja — его блестящие и прочные волокна оказались идеальны для текстиля и париков.

«Это революция для отрасли. Мы превращаем отходы в доходы для фермеров и предлагаем миру экологичную альтернативу хлопку», — отметил руководитель проекта Эдвин Камалья.

Несмотря на успехи, инициатива сталкивается с препятствиями в виде отсутствия закона о биотехнологиях, что ограничивает генетическую оптимизацию сортов.

Кроме того, международные классификаторы для стандартизированного описания и категоризации товаров при международной торговле не имеют отдельного индекса для бананового волокна.

Ранее ученые нашли у зеленых бананов новое полезное свойство.

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