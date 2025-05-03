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Физики раскрыли секрет формы роз

Science: обликом роз управляет эффект несовместимости Майнарди-Кодацци-Петерсона
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prambuwesas/Shutterstock/FOTODOM

Израильские ученые из Еврейского университета в Иерусалиме выяснили, почему розы раскрываются именно так, как мы их знаем – с их характерными завитками и острыми краями. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Science.

Розы ценились за свою красоту и сладкий аромат на протяжении тысяч лет, но до сих пор механика роста цветов не была изучена.

Команда использовала теоретический анализ, компьютерное моделирование и эксперименты с гибкими пластиковыми дисками, имитирующими лепестки.

Оказалось, что ключевую роль играет эффект несовместимости Майнарди-Кодацци-Петерсона – геометрическое явление, из-за которого лепестки не могут плавно изгибаться, а вместо этого образуют острые складки и завитки.

В отличие от большинства цветов, где форма определяется несовместимостью Гаусса (создающей мягкие волны), розы развивают более сложные структуры с четкими гранями.

Ученые предполагают, что их открытие может помочь в создании новых материалов, способных менять форму контролируемым образом.

Ранее ученые узнали настоящий цвет самых первых роз на Земле.

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