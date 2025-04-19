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Ученые узнали истинный цвет первых роз на Земле

NatPlants: предки современных роз были желтого цвета
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Aleksandra Duda/Shutterstock/FOTODOM

Китайские ученые из Пекинского университета лесного хозяйства провели масштабный генетический анализ и установили, что все современные розы произошли от простого цветка желтого оттенка. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature Plants (NatPlants).

Команда изучила 205 образцов, представляющих 80 видов роз. Оказалось, что их общий предок был однолепестковым желтым цветком с семичастными листьями.

Это открытие опровергает распространенную теорию о центральноазиатском происхождении роз, указывая на два основных центра разнообразия в Китае — засушливый северо-запад и влажный юго-запад.

Исследователи использовали методы геномного секвенирования и популяционной генетики, изучив 707 консервативных генетических маркеров. Они установили, что современное богатство форм и расцветок роз — результат многовековой селекции, начавшейся в XVIII веке с гибридизации китайских и европейских сортов.

Особое значение имеет обнаружение ценных генетических особенностей у диких видов роз, включая устойчивость к болезням и засухе. Находки открывают новые возможности для селекции, позволяя создавать сорта, сочетающие декоративные качества с устойчивостью к климатическим изменениям.

Ранее ученые сделали открытие, перевернувшее представление о происхождении домашних кошек.

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