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Регулярный прием оземпика и его аналогов может повышать риск внематочной беременности, считает врач

Врач Крупнова: прием оземпика и аналогов повышает риск внематочной беременности

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Длительное применение препаратов, влияющих на тонус гладкой мускулатуры кишечника, в том числе оземпика и его аналогов, в теории может повысить риск развития внематочной беременности, рассказала «Газете.Ru» врач-репродуктолог, акушер-гинеколог центра репродукции «Линия жизни» Елизавета Крупнова.

Внематочная беременность — осложнение беременности, при котором прикрепление оплодотворенной яйцеклетки происходит вне полости матки. Внематочную беременность относят к состояниям, требующим неотложной медицинской помощи, так как без лечения она может привести к смертельному исходу.

«Некоторые препараты, оказывающие влияние на гладкую мускулатуру, теоретически могут затронуть не только кишечник, но и сокращения маточных труб, по которым оплодотворенная яйцеклетка движется к полости матки. Если эта перистальтика замедляется, возможно задерживание яйцеклетки в трубе, что повышает риск ее имплантации вне матки. Подтвержденных данных о том, что прием лекарств, снижающих моторику кишечника (например, лоперамида), напрямую связан с увеличением вероятности внематочной беременности, нет», — рассказала врач.

По словам Крупновой, разовый прием таких препаратов не несет каких-либо рисков. Однако при регулярном приеме, особенно на фоне других факторов риска, например, при воспалительных заболеваниях, рекомендуется проконсультироваться с врачом-гинекологом.

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