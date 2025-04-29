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Использование наушников после душа и бассейна оказалось опасным

Врач Ножницкая: использование наушников после душа повышает риск инфекций в ухе

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PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Наушники могут вызвать воспаление в ухе, особенно если использовать их в спортзале, после душа или бассейна или если использовать чужую гарнитуру, рассказала «Газете.Ru» врач-отоларинголог (ЛОР) детской клиники «Будь Здоров» на Сущевском Валу Светлана Ножницкая.

«Мировые исследования показывают, что при использовании наушников в 11 раз увеличивается количество бактерий внутри слухового прохода. У каждого человека в ушах присутствуют бактерии, и в большинстве случаев они не вызывают никаких проблем со здоровьем. Однако если количество бактерий увеличивается либо в ухо попадают новые бактерии, например, при передаче наушника другу, чтобы вместе с ним послушать музыку, — это может привести к развитию инфекций внутри уха», — объяснила врач.

Кожа наружного слухового прохода тонкая, поэтому длительное или частое использование внутриушных наушников может в конечном итоге нарушить целостность кожных покровов и вызвать воспаление наружного слухового прохода.

«Еще хуже могут быть ситуации, когда наушники поглощают тепло и влагу, что делает их идеально подходящими для роста всех бактерий из-за эффекта «парника» внутри уха. Если вы носите гарнитуру в тренажерном зале или надеваете ее сразу после купания, вы можете увеличить риск инфекций уха. Очень важно, если вы часто используете наушники, желательно раз в неделю обрабатывать их с 75%-ным спиртом для очистки и дезинфекции. При обработке убедитесь, что удален весь восковой остаток», — добавила специалист.

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