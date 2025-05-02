Свято-Николаевский гарнизонный собор Брестской крепости изучат при помощи геологического радара для того, чтобы найти неизученные подземные ходы или другие артефакты. Об этом РИА Новости сообщил президент благотворительного фонда поддержки возрождения Русской церковной архитектуры «Иннотех XXI» Алексей Агапов.

«Мы планируем исследовать с помощью георадара Свято-Николаевский гарнизонный собор, а также четыре цитадели крепости. Исследуют стены, подземные пространства, конструкции. Возможно, найдем подземные ходы, артефакты, технику или боеприпасы. Полученные данные могут сыграть важную роль в дальнейшем исследовании территории крепости и сохранении памяти о подвиге защитников крепости», — заявил Агапов.

Он выразил надежду на то, что в мае стороны смогут подписать соглашение и фонд получит возможность изучить подземелья под Брестской крепостью при помощи георадара — впервые в истории объекта.

До этого украинский минкульт обратился в СБУ после того, как российская певица Валерия исполнила песню «С чего начинается Родина» на фоне городских развалин.

Однако «Страна.ua» упоминает, что клип мог быть снят среди декораций Брестской крепости в Троицком административном округе Москвы.

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