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Ученые нашли связь между иммунитетом и психическими расстройствами

MolPsy: обнаружены 29 иммунных белков, влияющих на депрессию и шизофрению
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Британские ученые из Бристольского университета совершили прорыв в понимании природы психических заболеваний. Оказалось, что депрессия, шизофрения и другие расстройства могут быть связаны не только с нарушениями в мозге, но и с активностью иммунной системы. Исследование опубликовано в научном журнале Molecular Psychiatry (MolPsy).

Команда проанализировала 735 иммунных белков у пациентов с семью нейропсихиатрическими расстройствами, включая депрессию, шизофрению, болезнь Альцгеймера и биполярное расстройство.

С помощью метода менделевской рандомизации исследователи выявили 29 иммунных белков, потенциально влияющих на развитие этих заболеваний.

Особенно важно, что 20 из них уже используются как мишени для лекарств против других болезней – это открывает путь для быстрой разработки новых терапий.

Новые данные показывают, что воспалительные процессы в организме могут играть ключевую роль в психических расстройствах. Это меняет подход к лечению: теперь врачи могут рассматривать не только мозг, но и общесистемные иммунные нарушения.

Открытие может привести к прорыву в лечении психических расстройств, предлагая новые подходы там, где традиционная терапия бессильна.

Ранее ученые обнаружили, что иммунные молекулы влияют на тревожность и общительность.

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