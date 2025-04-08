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Иммунные молекулы влияют на тревожность и общительность, раскрыли ученые

Cell: стало известно, почему симптомы аутизма ослабевают при лихорадке
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Американские ученые из Массачусетского технологического института и Гарвардской медицинской школы показали, что иммунная система напрямую воздействует на мозг через молекулу IL-17, вызывая тревожность или, наоборот, повышая общительность. Исследование опубликовано в научном журнале Cell.

IL-17 — цитокин, который обычно помогает организму бороться с инфекциями, — также влияет на миндалевидное тело (вызывает тревогу) и соматосенсорную кору (усиливает социальное поведение).

Как показали эксперименты на мышах, в коре головного мозга IL-17 действует как нейромодулятор, снижая возбудимость нейронов и уменьшая симптомы, похожие на аутизм (это объясняет, почему у детей с аутизмом симптомы временно ослабевают при лихорадке).

В миндалине тот же цитокин, наоборот, повышает тревожность — возможно, это эволюционный механизм, заставляющий больных избегать контактов и не распространять инфекцию.

Открытие объясняет, почему во время болезни меняется поведение, и способно привести к новым методам терапии психических расстройств.

Понимание роли IL-17 может помочь в лечении аутизма, депрессии и тревожных расстройств через воздействие на иммунную систему, а не напрямую на мозг.

Кроме того, блокировка IL-17 (например, при лечении псориаза) иногда вызывает суицидальные мысли — теперь ясно, что это связано с его ролью в регуляции эмоций.

Ученые предполагают, что изначально IL-17 мог быть нейромодулятором, а позже «перепрофилирован» иммунной системой.

Ранее исследователи выяснили, что голодание может изменить иммунитет.

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