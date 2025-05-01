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Новая генная терапия полностью излечила детей от редкого иммунодефицита

NEJM: модифицированные стволовые клетки избавили детей от иммунного расстройства
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Американские ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе смогли вылечить девять детей в возрасте от пяти месяцев до девяти лет с тяжелым врожденным иммунным расстройством (LAD-I) с помощью экспериментальной генной терапии. Результаты исследования опубликованы в научном издании New England Journal of Medicine (NEJM).

LAD-I — крайне редкое генетическое заболевание (один случай на миллион), при котором лейкоциты не могут бороться с инфекциями из-за мутации в гене CD18. Без лечения большинство детей не доживает до взрослого возраста. Единственный ранее доступный метод — пересадка костного мозга — связан с высокими рисками, включая отторжение трансплантата.

Новая терапия использует собственные стволовые клетки пациентов. Их извлекают из крови и модифицируют с помощью безопасного вирусного вектора, доставляющего исправленную версию гена CD18. После возвращения в организм клетки начинают производить здоровые иммунные тела.

Благодаря лечению у всех пациентов исчезли хронические инфекции, кожные поражения и воспаления. Уровень белка CD18 нормализовался, а количество лейкоцитов достигло показателей здоровых сверстников. Терапия не вызвала серьезных побочных эффектов.

Шесть из девяти пациентов включили в 15-летнее наблюдение для оценки долгосрочных эффектов.

Ранее ученые нашли неожиданный способ запустить отказавший иммунитет при заражении крови.

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