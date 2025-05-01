Ученые раскрыли тайну Млечного Пути в древнеегипетской мифологии

JAHH: образ египетской богини неба Нут включал в себя Млечный Путь

Американские ученые из Портсмутского университета обнаружили возможное изображение Млечного Пути в древнеегипетских росписях, связав его с богиней неба Нут. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Astronomical History and Heritage (JAHH).

Нут, богиня неба, обычно изображалась в виде изогнутой женщины, усыпанной звездами, которая защищала Землю и ежедневно «поглощала» солнце, чтобы родить его вновь на рассвете.

Однако на одном из саркофагов (около 3000 лет назад) астрофизик Ора Граур заметил необычную деталь: вдоль тела богини шла волнообразная черная линия, разделяющая звезды на две части.

Сравнив этот узор с фотографиями Млечного Пути, ученый пришел к выводу, что древние художники могли изображать Великий Разлом — темную полосу космической пыли, которая делит нашу галактику на две яркие ветви.

Исследователи обратились к древним текстам, предположив, что зимой галактика могла символизировать руки богини, а летом — ее позвоночник. Но изучение росписей изменило эту теорию.

«Нут — не олицетворение Млечного Пути. Скорее, галактика была одним из элементов, украшавших ее тело как воплощение неба», — пояснили специалисты.

Открытие не только углубляет понимание древнеегипетской астрономии, но и показывает, как наука и мифология переплетались тысячелетия назад.

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