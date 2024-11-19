Ученые нашли первый египетский петроглиф с изображением знака зодиака

Австралийские археологи из Университета Маккуори наши в египетском месте эль-Хош наскальный рисунок, изображающий существо с головой козы и хвостом рыбы — зодиакального Козерога. Открытие может быть первым египетским наскальным рисунком подобной тематики. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Egyptian Archaeology (JEA).

По словам ученых, предполагаемый Козерог соседствовал с петроглифом другого существа, похожего на хамелеона. Обе работы образовали панель с пока неясным для специалистов смыслом.

Руководитель исследования, доктор Линда Эванс отметила, что египтяне не использовали подобных зодиакальному Козерогу гибридов в иконографии фараонов.

Учитывая предполагаемое время появления знака Козерога в Египте в греко-римский период, петроглиф, скорее всего, был вырезан между первым и вторым веками до н. э., заключили ученые. Кроме того, петроглиф, вероятно, был создан до второго века нашей эры из-за изображения прямого хвоста. Римский вариант символа Козерога с петлеобразным хвостом стал популярным только после начала второго века нашей эры.

Археологи также предположили, что неизвестный художник делал рисунок по памяти, на что указывает грубая манера исполнения. Исследователи допускают, что петроглифы могли быть созданы для указаний на определенные созвездия и облегчения навигации в пустыне.

Ранее ученые выяснили, что древние египтяне проводили мистические обряды с галлюциногенными напитками.