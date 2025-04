От колибри до страуса: создано самое полное эволюционное древо птиц в мире

Американские ученые из Корнеллской лаборатории орнитологии построили первую в мире всеобъемлющую карту эволюции пернатых, объединив данные о 10 тыс. видах птиц. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Результаты работы команды позволили проследить родственные связи между всеми известными птичьими видами — от колибри до страусов.

Специалисты проанализировала почти 300 научных работ, вышедших с 1990 по 2024 год, и добавила кураторские данные о тысяче редких видов. Для автоматизации процесса использовалось программное обеспечение проекта Open Tree of Life, который объединяет эволюционную информацию всех живых организмов.

Авторы карты считают, что их проект позволит уточнить классификацию видов, включая спорные группы, а также улучшит понимание адаптации птиц к изменениям среды и поможет выявить уязвимые эволюционные ветви.

«Это как Википедия эволюции: каждый исследователь может добавить новые данные», — отметил соавтор работы Элиот Миллер.

Следующая цель команды — включить в систему ископаемые виды, чтобы раскрыть полную историю птиц за 150 млн лет их существования.

Ранее палеонтологи нашли недостающее звено между птицами и динозаврами.