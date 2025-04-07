Палеонтологи нашли промежуточное звено между динозаврами и птицами

Международная группа археологов и палеонтологов из Аргентины, США и Китая сделала неожиданное открытие: они впервые нашли окаменелые останки динозавра семейства Alvarezsauridae с признаками пневматичности — воздушными карманами в костях. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS One.

Ископаемые обнаружили в провинции Рио-Негро (Аргентина) в породах формации Аллен, возраст которых оценивается примерно в 70 млн лет. Ученые нашли несколько скелетов Alvarezsauridae разного размера, но наибольший интерес вызвали следы воздушных полостей в костях. Компьютерная томография подтвердила, что пневматические структуры присутствовали по всему осевому скелету, включая необычные зоны, например, середину хвоста.

Интересно, что распределение воздушных карманов у разных особей оказалось неравномерным, что может указывать на их связь с кровеносной системой, а не на строгий эволюционный шаблон.

У современных птиц такие полости не только облегчают скелет, но и помогают регулировать температуру тела и улучшают дыхание. Ученые предполагают, что у динозавров они могли выполнять схожие функции, снижая энергозатраты и увеличивая подвижность.

Это открытие заставляет пересмотреть представления об эволюции пневматичности у динозавров. Исследователи не исключают, что воздушные полости в костях могли быть распространены среди других видов, и планируют продолжить поиски подобных примеров.

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