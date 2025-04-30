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Ученые выяснили, вызывает ли подгоревший хлеб рак

Cancer Research UK: подгоревшие тосты не повышают риск развития рака
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Shutterstock

В подгоревшем хлебе содержится вредное соединение, способное повреждать ДНК и повышать риск развития рака. Однако его концентрация настолько мала, что не представляет серьезной угрозы для здоровья. Об этом рассказал Эд Янг, представитель благотворительной и исследовательской организации по изучению рака Cancer Research UK.

Ученые подтвердили, что при поджаривании крахмалосодержащих продуктов (таких как картофель и хлеб) действительно образуется акриламид — потенциально канцерогенное вещество, также присутствующее в табачном дыме. Однако данные исследований показывают, что реальные риски для человека сильно преувеличены.

По словам Янга, во многих ранних экспериментах на животных использовались крайне высокие дозы акриламида, несопоставимые с тем количеством, которое человек получает с пищей. Поэтому результаты таких исследований нельзя применять по отношению к людям.

Специалисты подчеркивают: основные факторы риска развития онкозаболеваний — это не подгоревшие тосты, а регулярное употребление алкоголя, красного и переработанного мяса, а также продуктов с высоким содержанием жиров, сахара и соли.

Ранее были названы шесть типов продуктов, усиливающих стресс.

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