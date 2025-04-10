Названы шесть типов продуктов, усиливающих стресс

Алкоголь, жареная пища, кофеин, рафинированные углеводы и продукты с высоким содержанием сахара и соли могут стимулировать выработку гормонов стресса, таких как кортизол. Об этом изданию WellnessPulse рассказала диетолог Шелли Боллс из США.

Многочисленные исследования показали, что диета и стресс могут напрямую влиять друг на друга. По словам доктора Боллс, большое количество выпечки, хлеба, фабричных сладостей и напитков с высоким содержанием сахара в рационе может провоцировать скачки уровня глюкозы в крови. Колебания уровня сахара в крови, по мнению некоторых ученых, приводят к негативным изменениям в настроении, таким как гнев, тревожность и раздражительность.

Значительное снижение уровня глюкозы после первоначального подъема также часто приводит к упадку сил. Это снижает работоспособность и затрудняет выполнение повседневных задач (например, трудовых), что усугубляет тревогу и стресс.

Врач напомнила, что продукты, которые вызывают колебания уровня сахара в крови, могут также приводить к воспалению в организме. Обе реакции могут приводить к выработке гормонов стресса, таких как кортизол. К наиболее явным провокаторам воспаления и скачков сахара относят рафинированные углеводы (белый хлеб, макаронные изделия, муку), и алкоголь.

Общее воспаление в организме также может усилиться при злоупотреблении соленой, жареной пищей и кофеином. Нежирный белок в курице и твороге, полезные жиры в составе орехов и рыбы, а также богатые клетчаткой овощи и фрукты, напротив, обладают противовоспалительным эффектом.

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