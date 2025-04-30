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Кофе защищает от возрастной слабости, выяснили ученые

EJN: кофе защищает от усталости и слабости в пожилом возрасте
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Freepik.com

Регулярное употребление кофе снижает риск возрастного ослабления организма. К такому выводу пришли ученые Амстердамского института общественного здоровья. Результаты семилетнего исследования опубликованы в European Journal of Nutrition.

В рамках работы специалисты наблюдали за состоянием здоровья более 1160 человек старше 55 лет. Основное внимание они уделяли пяти признакам старения: непреднамеренному снижению веса, потере мышечной силы, хронической усталости, замедленной походке и сниженной физической активности.

Анализ показал: у тех, кто ежедневно выпивал четыре и более чашек кофе, вероятность появления нежелательных возрастных изменений была значительно ниже, чем у участников, редко потребляющих этот напиток или полностью исключивших его из рациона.

Ученые связывают защитный эффект кофе с высоким содержанием полифенолов и других антиоксидантов, которые уменьшают воспаления и окислительный стресс — процессы, ускоряющие старение. Кофеин, в свою очередь, способствует поддержанию метаболизма, мышечной массы и уровня энергии.

Исследователи напомнили, что оптимальный эффект достигается при умеренном потреблении. В день достаточно выпивать от трех до пяти чашек кофе, что соответствует примерно 400 мг кофеина. При этом важно учитывать индивидуальные особенности организма и возможные противопоказания.

Ранее были названы полезные свойства кофе для ЖКТ.

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