Названы полезные свойства кофе для ЖКТ, рассказал врач

Кофе оказывает влияние на кишечник благодаря нескольким механизмам и компонентам, содержащимся в его составе. В частности, он может помочь справиться с запорами, помочь в борьбе с фиброзом печени и восстановить микробиоту кишечника, рассказала «Газете.Ru» врач-диетолог, гастроэнтеролог первой категории, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова.

«Кофеин – один из основных активных компонентов кофе, который влияет на работу кишечника. С одной стороны, он может увеличивать моторную активность кишечника, что способствует более быстрому продвижению пищи через пищеварительный тракт. Это может быть полезно для людей с запорами, а при наличии сопутствующей лактазной недостаточности кофе с молоком становится ежедневным ритуалом для таких людей. С другой стороны, он стимулирует выработку желудочного сока, что может улучшать пищеварение, но также может вызывать дискомфорт у людей с повышенной кислотностью или гастритом, особенно если кофе выпито натощак», – объяснила врач.

Также в кофе содержатся антиоксиданты. По словам врача, они могут снижать воспаление в кишечнике, что полезно для людей с воспалительными заболеваниями, – такими как болезнь Крона или язвенный колит в стадии ремиссии. Кроме того, умеренное потребление кофе при компенсированном циррозе печени помогает влиять на обратное развитие фиброза в тканях печени.

«Хлорогеновые кислоты в составе кофе тоже дают некоторый эффект. Во-первых, хлорогеновые кислоты могут замедлять всасывание глюкозы в кишечнике, что может быть полезно для контроля уровня сахара в крови. Во-вторых, некоторые исследования показывают, что хлорогеновые кислоты могут способствовать росту микробиоты кишечника. Еще один компонент кофе — дигидроксифенилаланин (DOPA) — может способствовать выделению желчи, что важно для переваривания жиров и усвоения жирорастворимых витаминов, а также росту определенных видов бактерий, которые положительно влияют на здоровье кишечника», – заключила врач.

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