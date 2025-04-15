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Ученые предупредили о наступлении солевых фронтов по всему миру

NatComms: к 2100 году прибрежные регионы могут лишиться источников пресной воды
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Ted.ns

Группа нидерландских ученых из Института морских и атмосферных исследований Утрехтского университета обнаружили тревожную тенденцию: из-за изменения климата соленая вода все активнее проникает в речные эстуарии — переходные зоны между реками и морем. Статья опубликована в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Анализ 18 эстуариев по всему миру показал, что в 89% случаев солевой фронт смещается вверх по течению, угрожая запасам пресной воды в прибрежных регионах.

Согласно исследованию, главные причины такой тенденции — повышение уровня моря и сокращение речного стока, особенно во время засух. Климатические модели предсказывают, что к концу века влияние подъема океана на интрузию соленой воды станет вдвое сильнее, чем уменьшение речного стока. Экстремальные события, которые сейчас случаются раз в 100 лет, могут участиться на 25%.

В Нидерландах в дельте реки Рейн-Маас соленая вода уже продвигается на 35–40 км вглубь суши во время экстремальных событий. Однако к 2100 году такие ситуации могут стать ежегодными, а средняя глубина проникновения увеличится на 10–15 км. Это приведёт к засолению почв, угрожая сельскому хозяйству и экосистемам.

Ученые предлагают укреплять системы оповещения о засолении, инвестировать в технологии опреснения и повторного использования воды и адаптировать сельское хозяйство к новым условиям.

Это первое глобальное исследование, показывающее, как климатические изменения совместно с антропогенными факторами трансформируют водные экосистемы. Его результаты особенно актуальны для стран с обширными дельтами рек, таких как Нидерланды, Бангладеш и Вьетнам.

Ранее ученые предупредили о риске экологического коллапса из-за обмеления Каспийского моря.

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