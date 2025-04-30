Астрономы нашли нового кандидата на роль загадочной Девятой планеты

Международная группа астрономов под руководством специалистов из Национального университета Цинхуа (Тайвань) обнаружила возможного претендента на звание Девятой планеты Солнечной системы, анализируя архивные данные инфракрасных телескопов. Исследование опубликовано на портале нерецензированных научных материалов arXiv.

В 2016 году ученые предсказали существование массивной Девятой планеты на окраинах Солнечной системы. Ее гравитация могла бы объяснить странные орбиты некоторых транснептуновых объектов. Однако до сих пор этот гипотетический мир оставался лишь теоретической моделью.

В новом исследовании команда проанализировала снимки инфракрасных космических телескопов IRAS (1983 г.) и AKARI (2006 г.). Разница в 23 года позволила отследить движение тусклых объектов на дальних рубежах Солнечной системы.

Из 13 потенциальных кандидатов один выделялся особенно сильно — его положение и яркость соответствовали прогнозируемым параметрам Девятой планеты: расстоянию 500–700 астрономических единиц (74–104 млрд км) от Солнца и массе в 7–17 раз больше земной.

Хотя находка выглядит многообещающе, ученые подчеркивают: для подтверждения необходимы дополнительные наблюдения.

«Если Девятая планета действительно существует, ее обнаружение перепишет учебники астрономии», — отмечают исследователи.

Открытие помогло бы объяснить формирование и эволюцию нашей планетной системы.

Ранее ученые нашли неизвестную структуру на окраине Солнечной системы.