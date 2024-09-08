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Ученые нашли неизвестную структуру на краю Солнечной системы

arXiv: пояс Койпера может иметь еще одно кольцо

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Японские ученые из Технологического института Тиба обнаружили неизвестную структуру на краю Солнечной системы в поясе Койпера — огромном кольцеобразном поле ледяных объектов. Исследование опубликовано на портале нерецензированных научных статей arXiv.

Пояс Койпера начинается за орбитой Нептуна и простирается на дистанцию от 30 до 50 астрономических единиц. Одна астрономическая единица равна среднему расстоянию между Землей и Солнцем.

Помимо льда, он включает в себя Плутон, похожий на снеговика астероид Арракот и другие небесные тела, известные как объекты пояса Койпера (ОПК).

Эти объекты представляют собой древние остатки облака вещества, известного как солнечная туманность, из которого образовались Солнце и планеты.

В новом исследовании планетологи выяснили, что на расстоянии от 70 до 90 астрономических единиц наблюдается неожиданное уплотнение ОПК. Внешнее кольцо отделено от внутреннего почти пустым пространством.

Из числа обнаруженных объектов исследователи смогли экстраполировать плотность внешнего кольца пояса Койпера. Она ниже, чем внутренняя популяция, но достаточно высокая, чтобы образовать новую структуру.

Такое расстояние от Солнца означает, что все, что находится в пределах пояса Койпера, подвергается лишь минимальному воздействию солнечной радиации, что, в свою очередь, означает, что объекты пояса, вероятно, остаются практически неизменными с момента зарождения Солнечной системы, около 4,6 миллиарда лет назад.

Ранее ученые приблизились к обнаружению загадочной Девятой планеты Солнечной системы.

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