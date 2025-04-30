Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Физики рассказали, что общего у трения и красного света светофора

PRL: микроскопические «пешеходы» запускают скольжение поверхностей
close
Freepik

Представьте перекресток: все пешеходы ждут красный, но стоит одному сделать шаг — за ним идут остальные. Оказывается, на микроскопическом уровне происходит нечто подобное. Ученые из Амстердама выяснили, что когда две поверхности начинают скользить, процесс запускается похожим «эффектом толпы». Работа опубликована в журнале Physical Review Letters (PRL).

В эксперименте исследователи прижимали гладкую поверхность кремния к шероховатой и изучала, как сила трения меняется при увеличении давления между ними.

Оказалось, что при слабом давлении за сопротивление скольжению отвечает одна микроскопическая неровность — асперита. Её нужно сильно надавить, чтобы она сдвинулась. Но при большем давлении в контакт вступают сразу много асперит, и когда некоторые из них начинают скользить, остальные быстро «заражаются» этим движением — как толпа на переходе.

Результат: скольжение начинается легче, и коэффициент статического трения... уменьшается! Это противоречит распространенному представлению, что чем сильнее прижимаешь поверхности, тем труднее их сдвинуть. Авторы подтвердили свои выводы с помощью математического моделирования.

Это открытие важно как в нанотехнологиях — например, при сборке микросхем с высокой точностью, — так и в геофизике: начало скольжения на крупных разломах земной коры лежит в основе землетрясений. Новые знания помогут точнее моделировать и прогнозировать такие явления.

Ранее в Южной Корее разработали первую в мире безопасную технологию серебрения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами