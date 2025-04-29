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В Южной Корее разработали первую в мире безопасную технологию серебрения

EA: разработана первая в мире экологичная технология серебрения без цианида
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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Команда исследователей под руководством докторов Чу-Юля Ли и Сейля Кима из Корейского института материаловедения представила первую в мире технологию кислотного серебрения, полностью исключающую использование токсичного цианида. Новая методика основана на использовании соединений фосфора и позволяет создавать однородные и устойчивые серебряные покрытия, соответствующие высоким требованиям в микроэлектронике и других точных отраслях. Работа опубликована в журнале Electrochimica Acta (EA).

Серебрение необходимо для улучшения проводимости в полупроводниках, микросхемах и печатных платах. Однако традиционные методы используют цианиды — вещества, опасные для человека и окружающей среды. К тому же щелочная природа таких растворов несовместима с фотолитографией, применяемой при производстве чипов: они разрушают фоторезисты.

Ранее предпринимались попытки заменить цианиды другими веществами, но в кислой среде это вызывало осаждение ионов серебра, что делало покрытия нестабильными. Решение южнокорейских ученых — использование фосфиновых лигандов, стабилизирующих ионы серебра и предотвращающих их выпадение в осадок. Это позволило не только отказаться от цианида, но и исключить необходимость в сложных добавках, упрощая процесс.

В результате ученые добились равномерного, прочного и высококачественного покрытия, отвечающего стандартам производства.

По словам ведущего исследователя проекта, доктора Чу-Юля Ли, разработка открывает новые перспективы в производстве электроники, медицинского оборудования, оптических сенсоров и других изделий, требующих экологичного и точного серебрения.

Ранее ученые нашли способ охладить Землю с помощью самолетов.

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