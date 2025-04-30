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Мотыльки создают на крыльях иллюзию для защиты от хищников, выяснили ученые

JRSI: мотыльки используют иллюзию объема для защиты от хищников
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Shutterstock

Ученые из Университета Западной Австралии впервые подтвердили с помощью компьютерного зрения, что узоры на крыльях некоторых мотыльков создают иллюзию объемных форм — и это может быть частью их защитной стратегии. Работа опубликована в журнале Journal of the Royal Society Interface (JRSI).

Объектом исследования стала зеленая садовая совка Eudocima salaminia, распространенная в Юго-Восточной Азии и Австралии. Несмотря на то что ее крылья абсолютно плоские, визуальные алгоритмы распознавали на них трехмерные формы, такие как свернутый лист — именно так выглядит мотылек в состоянии покоя. Такая иллюзия, по мнению ученых, может защищать насекомое от дневных хищников, в частности птиц.

«Биологи давно подозревали, что животные могут использовать цветовые узоры для создания визуальных обманок, но доказать это сложно — ведь у нас нет доступа к восприятию других животных», — объяснила руководитель исследования доктор Дженнифер Келли.

Для работы использовались передовые методы компьютерного зрения, применяемые обычно в беспилотных авто и системах распознавания лиц. Алгоритмы, обрабатывающие изображения мотыльков, «обманывались» крыльями и создавали 3D-реконструкции там, где на самом деле была лишь раскраска.

Это исследование открывает новое направление в изучении визуального камуфляжа и может помочь понять, как эволюция «обманывает» зрение не только хищников, но и компьютеров. В дальнейшем ученые планируют проверить, наблюдаются ли подобные эффекты у других животных — например, у змей или павлинов, у которых окраска выполняет не маскировочную, а демонстрационную функцию.

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