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В Монголии найден новый вид млекопитающего эпохи динозавров

APP: обнаружена окаменелость ранее неизвестного вида млекопитающего
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Kohei Futaka

В пустыне Гоби на территории Монголии международная команда палеонтологов обнаружила окаменелость ранее неизвестного вида млекопитающего, жившего в меловом периоде — от 100 до 66 миллионов лет назад. Новое животное, по размеру напоминающее мышь, получило название Ravjaa ishiii в честь монгольского буддийского монаха XIX века Дулдуйтын Данзанравжаа и японского ученого Кеничи Исии. Работа опубликована в журнале Acta Palaeontologica Polonica (APP).

В 2019 году ученые во время экспедиции к формации Байншире нашли фрагмент нижней челюсти длиной всего один сантиметр. Анализ показал, что животное относится к семейству Zhelestidae — древним млекопитающим мелового периода. Однако уникальная форма челюсти и высокие коренные зубы отличают его от других представителей группы, что позволило выделить отдельный род и вид.

Это — первая находка Zhelestidae в Монголии, что меняет представления о распространении этих животных: ранее считалось, что они обитали преимущественно в прибрежных зонах, но Ravjaa ishiii доказывает, что они встречались и глубоко в континентальных регионах.

Структура зубов предполагает, что животное питалось семенами и плодами, что совпадает с эпохой расцвета покрытосеменных растений. Таким образом, открытие подсказывает, что ранние эутерии (предки современных плацентарных млекопитающих) уже начали адаптироваться к новым экологическим возможностям, связанным с цветковыми растениями.

«Процесс публикации затянулся из-за пандемии, но мы рады, что теперь можем показать научную ценность этой крошечной находки», — отметила автор работы, аспирантка Университета науки Окаямы Цукаса Окоси.

Профессор Мототака Санэёси добавил: «Найти такую малюсенькую окаменелость в огромной пустыне — это почти чудо. Настоящий подарок от Гоби».

Находка открывает путь к новым открытиям: ученые надеются, что дальнейшие раскопки помогут восстановить картину древней фауны пустыни Гоби времен динозавров.

Ранее ученые приблизились к разгадке давней климатической загадки.

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